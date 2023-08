Ucraina, Biden chiede al Congresso 24 miliardi per assistenza a Kiev

(Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden chiede al Congresso oltre 24 miliardi di dollari in assistenza per l’Ucraina, fra cui 13 per aiuti militari e 7,5 per il sostegno economico e umanitario. La richiesta, che verrà resa nota in giornata, scrive la Cnn, rischia di creare uno scontro con una parte dei repubblicani, fra cui vi sono critici dell’aiuto a Kiev.

In totale il pacchetto finanziario richiesto da Biden è di 40 miliardi, con 12 miliardi di aiuti per i disastri naturali, 3,3 miliardi per infrastrutture in Paesi danneggiati dall’invasione russa e 4 miliardi per la sicurezza dei confini.