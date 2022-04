Ucraina, Biden chiede al Congresso 33 miliardi di dollari per Kiev

(Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di questa legge per sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà: il costo di questa lotta non è a buon mercato, ma cedere all’aggressione sarebbe ancora più costoso se permetteremo che succeda”. E’ quanto ha detto Joe Biden annunciando di aver chiesto al Congresso di approvare un nuovo pacchetto da 33 miliardi di dollari per l’Ucraina, sottolineando che la scelta è tra affrontare questo nuovo contributo o stare a guardare i russi che “continuano le loro atrocità”.

I nuovi aiuti porteranno più armi, munizioni, sostegno economico ed umanitario per fare in modo che “il coraggio e il sacrificio” degli ucraini abbiano “un senso e possano continuare la loro lotta”. Per questo il presidente sottolinea che è “cruciale” che questi fondi vengano “approvati il più presto possibile”.