Ucraina, Biden invia la ‘strenna natalizia’: ben 1,85 miliardi di dollari in armi, e missili Patriot

A Natale c’è chi regala indumenti, chi dolci e chi accessori. Puntualmente, tanto per perseguire il clima di amore e bontà che regna nel periodo natalizio, proprio oggi gli Stati Uniti hanno reso noto di aver approvato per l’Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti, ma militari! Poi, bisogna anche vedere in cos’altro scaturirà la visita di Zelensky, giunto in queste ore a Washington.

Dunque, a breve (in tempo per natale!), Kiev riceverà ben 1,85 miliardi di dollari, ed un bello stock di missili Patriot

Questo quanto confermato poco fa da Antony Blinken, Segretario di Stato americano il quale, ha anche tenuto a precisare che, nello specifico si tratta di 850 milioni di dollari da impiegare nella ‘sicurezza’, e di un miliardo di dollari in mezzi di difesa aerea ed ‘attacchi di precisione’.

Blinken: “A seguito di una delega da parte del presidente, autorizzo il nostro ventottesimo invio di armi e attrezzature”

Come ha spiegato Blinken, ai media, “A seguito di una delega da parte del presidente, oggi autorizzo il nostro ventottesimo invio di armi e attrezzature statunitensi per l’Ucraina dall’agosto 2021. Questo invio di 1 miliardo di dollari fornirà all’Ucraina maggiori capacità di difesa aerea e di attacco di precisione, nonché munizioni aggiuntive e attrezzature critiche che l’Ucraina sta usando in modo così efficace per difendersi sul campo di battaglia“.

Blinken: “Continueremo a sostenere l’Ucraina così che possa difendersi ed acquisire forza in vista dei negoziati”

Inoltre, fra le novità, come detto anche lo ‘stock di missili di difesa’: “L’assistenza di oggi per la prima volta include il Patriot Air Defense System in grado di abbattere missili da crociera, missili balistici a corto raggio e aerei a un livello significativamente più alto rispetto ai sistemi di difesa aerea forniti in precedenza“. Quindi il Segretario di Stato ha poi precisato che il suo Paese continuerà a “sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, in modo che Kiev possa continuare a difendersi ed essere nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati quando sarà il momento“.

Max