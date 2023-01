Ucraina, Biden: “Parlerò con Zelensky di sue richieste di armi”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che “parlerà” con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, delle sue richieste di ulteriori aiuti militari. “Parleremo”, ha detto Biden rispondendo a un gruppo di giornalisti alla Casa Bianca che gli chiedevano delle richieste di Zelensky di ricevere aerei da combattimento e missili a lungo raggio.

Ieri Biden aveva detto che non invierà aerei da combattimento americani in Ucraina. “No”, ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se avrebbe inviato jet F16 a Kiev, come richiesto da Zelensky per sostenere il suo sforzo bellico contro la Russia.

Il presidente Usa, come ricordato dalla Cnn, aveva già detto in più occasioni che gli aerei non sono sul tavolo. La scorsa settimana, ad esempio, ha annunciato che avrebbe inviato 31 carri armati M1 Abrams in Ucraina, nonostante gli alti funzionari statunitensi avessero affermato in precedenza che i veicoli pesanti non erano adatti all’esercito del Paese.

Biden ha anche detto di non essere sicuro se visiterà l’Europa il mese prossimo per l’anniversario dell’inizio della guerra. Poi, in risposta a una domanda separata, ha spiegato di aver intenzione di visitare la Polonia, ma di non sapere ancora quando.