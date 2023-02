Ucraina, Biden: “Se piano Cina piace a Putin allora non è buono”

(Adnkronos) – Se piace a Vladimir Putin come può essere “buono”? Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden liquida così il ‘position paper’ cinese sulla guerra in Ucraina, in un’intervista rilasciata ad Abc News. “Se Putin lo applaude, allora come può essere buono?”, ha detto Biden, precisando subito: “Non sto scherzando. Sono estremamente serio”.

Il presidente sottolinea di “non visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa di vantaggioso per chiunque, a parte la Russia, se il piano cinese venisse seguito”, ha detto. Biden ha anche respinto l’idea che Pechino possa negoziare la pace: “L’idea che la Cina negozi l’esito di una guerra totalmente ingiusta per l’Ucraina non è razionale”.