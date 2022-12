Ucraina, Calenda contro Vauro: “Vai a Kiev e ti passa voglia di sfottere”

(Adnkronos) – Carlo Calenda contro Vauro. Il leader di Azione è in Ucraina dall’inizio della settimana. Dopo Leopoli, ha raggiunto Kiev. “Vauro, Orsini, Travaglio e altri gentiluomini che irridono la forza e il coraggio degli ucraini dovrebbero fare almeno uno sforzo: venire tre giorni qui. Si sentirebbero subito piccoli uomini davanti ad un grande paese”, ha scritto nei giorni scorsi Calenda stigmatizzando, tra l’altro, una delle ultime vignette di Vauro. “Mi mancava Calenda”, ha commentato Vauro. Oggi, la controreplica del parlamentare: “Guarda, lascia stare me. Vieni qui in Ucraina e vedrai che ti passa la voglia di prenderli in giro e disegnarli come burattini degli americani. Ricordati però di levarti tutti gli ammennicoli e simboli sovietici con cui vai in giro. Qui i tuoi amici hanno fatto 5 milioni di morti”.