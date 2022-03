Ucraina, Conte: “M5S vota decreto, con o senza fiducia”

(Adnkronos) – Fiducia sul decreto Ucraina? “Stiamo parlando del dl Ucraina, quello degli aiuti. Il M5S sin dall’inizio si è dichiarato, in modo chiaro, favorevole agli aiuti, al sostegno finanziario e anche militare. E’ un capitolo sul quale non votiamo a cuor leggero” ma “ricorrono gli estremi per la legittima difesa e votiamo anche gli aiuti militari. Il governo mette la fiducia? Benissimo, lo votiamo con o senza fiducia” ma questo provvedimento “non c’entra nulla con la corsa al riarmo”. Così Giuseppe Conte in conferenza stampa.