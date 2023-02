Ucraina, cosa hanno detto Zelensky e Biden

(Adnkronos) – “Questa settimana è in programma una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Speriamo che questo porti ad risoluzione che evidenzi come il terrorismo non può mai vincere e destabilizzare un paese. E speriamo che il 24 febbraio possano arrivare i nuovi aiuti dagli Stati Uniti. E’ stata scelta una data simbolica ancora una volta per sottolineare che difendiamo la libertà non solo per noi ma per tutti”. A dichiararlo in una conferenza stampa è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev.

“Abbiamo già raggiunto risultati storici, anche grazie agli alleati, agli Stati Uniti”, ha quindi aggiunto Zelensky che ha poi parlato di “un dialogo”, tra Stati Uniti ed Ucraina, “importante” e “diventato cruciale”. “Ringrazio il presidente Biden, il suo lo staff, il Congresso americano, per la sua presenza a Kiev, per il livello di cooperazione con noi. E’ importante, ha sottolineato, che sia venuto oggi, ad un anno dall’invasione”, e questo dimostra – ha osservato – “quanto resiliente” sia stata l’Ucraina “quanto abbia resistito”.

”Un anno fa il mondo si aspettava la caduta di Kiev” e ”la fine dlel’Ucraina, ma un anno dopo Kiev è ancora qui, l’Ucraina è ancora qui, la democrazia è ancora qui”, le parole di Joe Biden nella conferenza stampa congiunta, ”Gli Stati Uniti sono con lei, il mondo è con lei”, ha aggiunto Biden. Il presidente americano ha detto di ”ricordare bene quando ho chiesto” a Zelensky, nel corso di una telefonata la notte dell’invasione, ”cosa posso fare per lei, come posso aiutarla. Lei mi ha risposto riunisca i leader del mondo e gli chieda di sostenere l’Ucraina”.

”La guerra di conquista di Putin – ha aggiunto – sta fallendo. L’esercito russo sta perdendo i territori occupati. I soldati russi stanno scappando dall’esercito e le persone dalla Russia stessa, perché non vedono futuro nel loro Paese”. ”L’economia russa sta rallentando, è isolata nella sua lotta. Putin pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente fosse diviso. Ma noi siamo rimasti uniti, la Nato è rimasta unita e lui non è stato in grado di dividerci”, ha aggiunto Biden. ”Solo Dio sa cosa Putin sta pensando al momento, ma sicuramente ha sbagliato”, ha detto.