Ucraina, Cremlino: “Nessuna iniziativa per incontro Putin-Biden”

(Adnkronos) – Finora né da parte americana né da parte russa sono state prese “iniziative” per un possibile incontro bilaterale tra i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass.

“Per quanto ne so, né la parte russa né quella americana hanno preso iniziative per organizzare contatti bilaterali al più alto livello”, ha dichiarato Peskov, che non ha commentato la questione dei possibili temi dei negoziati tra i due presidenti. “Lasciamo fare ai politologi – ha replicato – finora possiamo solo affermare che non ci sono state iniziative né da parte nostra né da parte degli americani”.

La Russia non esclude la possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden a margine del prossimo G20 e valuterà la proposta nel caso arrivasse, aveva detto ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel corso di un’intervista all’emittente Rossiya 1 Tv. La Russia, ha aggiunto, accoglie sempre con favore qualsiasi proposta di colloquio finalizzato al raggiungimento della pace.

“Penso” che Vladimir Putin “sia un attore razionale che ha sbagliato completamente i calcoli”. Si è espresso così Joe Biden in un’intervista alla Cnn riguardo quella che per il Cremlino è una “operazione militare speciale” in Ucraina. Quanto a un eventuale incontro, “dipenderà da cosa vorrà discutere”, ha poi aggiunto il presidente Usa, precisando che se vorrà affrontare il caso Brittney Griner allora sarebbe disposto a parlarne. “Ma attenzione, ha agito in modo brutale – ha rimarcato Biden – Penso abbia commesso crimini di guerra. E quindi non vedo alcuna logica per incontrarlo ora”.