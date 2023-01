Ucraina, dagli Usa in arrivo aiuti militari per 2,5 miliardi di dollari

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono pronti a varare un pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore totale di circa 2,5 miliardi di dollari. Tra le armi in dotazione sarebbero inclusi – per la prima volta – i veicoli da combattimento ruotati Stryker. Lo annuncia la Cnn citando fonti a conoscenza della materia. Il pacchetto non è ancora finalizzato, ha precisato una delle fonti, ma potrebbe esserlo prima della fine della settimana.

Si tratta di uno dei più sostanziosi contributi annunciati dall’inizio della guerra lo scorso febbraio, secondo una fonte, ed includerebbe mezzi corazzati da combattimento Bradley. Nella lista anche i Mrap, veicoli blindati progettati per resistere agli Ied, ordigni esplosivi improvvisati, e alle imboscate.

Inoltre il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin “premerà sui tedeschi” perché consentano il trasferimento dei loro carri armati Leopard in Ucraina in modo da assicurare al paese “in un momento cruciale, la capacità ” di contrastare qualsiasi potenziale offensiva primaverile russa. “Siamo molto ottimisti sul fatto che faremo progressi su questo requisito entro la fine della settimana”, ha detto un alto funzionario della difesa statunitense alla Cnn.

La Germania ha espresso riluttanza all’idea di approvare il trasferimento di carri armati Leopard di fabbricazione tedesca in Ucraina da parte di altri paesi. Prima di poter essere portato a termine, il trasferimento deve avere il via libera di Berlino.