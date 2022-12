Ucraina, dalla Russia offerte di lavoro al fronte per scavare trincee

(Adnkronos) – Sui social e i siti di offerte di lavoro russi vengono offerti alti salari per andare a scavare trincee e costruire fortificazioni nelle zone occupate dell’Ucraina e nella regione di confine russa di Belgorod. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, raccontando che vengono offerti salari mensili fra gli 89mila e 258mila rubli (equivalenti a 1.380- 4mila dollari), oltre a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.

La maggior parte delle offerte proviene dalla compagnia StroiKom, che sul suo sito vanta di aver costruito il ponte della Crimea, l’aeroporto di Sochi, lo stadio di Nizhny Novgorod e il grattacielo del centro Lakhta a San Pietroburgo. Ma il canale Telegram Mozhem Obyasnit nota che i siti di commento sulle offerte di lavoro sono pieni di commenti negativi di ex dipendenti della società. “Non fatevi tentare dal lavorare per la StroiKom, non importa quanto vi offrono, Scappate via”, scrive un utente. Altri raccontano di essere stati alloggiati in tende militari, ma anche di aver ricevuto la paga in ritardo e comunque meno di quanto promesso.