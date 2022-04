Ucraina, Di Maio: “Italia invierà esperti per verificare crimini di guerra”

(Adnkronos) – “La guerra lanciata dal presidente Putin contro l’Ucraina è una guerra di aggressione ingiustificata, ingiustificabile e contraria a tutte le basilari norme del diritto internazionale” e “ha causato un grave vulnus all’ordine internazionale, un vulnus che avrà ripercussioni a lungo termine”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso di Articolo Uno.

Di Maio ha annunciato che “il governo italiano ha deciso in queste ore l’invio di esperti scientifici e forensi per supportare la Corte internazionale per dimostrare e verificare i crimini di guerra che sono stati perpetrati in Ucraina”.

“Sono esperti che potranno fornire un’assistenza alle autorità ucraine nello svolgimento delle indagini nelle regioni settentrionali del Paese”, ha spiegato il titolare della Farnesina.

“Questi crimini, che abbiamo visto nei fatti, non possono restare impuniti, i responsabili vanno assolutamente perseguiti e portati di fronte alla giustizia”, ha sottolineato Di Maio.

Il ministro ha evidenziato che “questa guerra mette in discussione l’architettura di sicurezza europea e l’aggressione russa è un attacco al cuore dei valori dell’Occidente”, ma a questo attacco “abbiamo saputo reagire compatti” ha detto Di Maio.

L’Italia sostiene i pacchetti di sanzioni dell’Ue contro la Russia perché, ha rimarcato, sono “l’unico modo per indebolire Putin, le sue cerchie di oligarchi e ridurre la possibilità di finanziare la guerra” in Ucraina.