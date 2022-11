Ucraina, Europarlamento dichiara Russia Stato sostenitore terrorismo

(Adnkronos) – Per il Parlamento Europeo, la Russia “è uno Stato sostenitore del terrorismo e uno Stato che fa uso di mezzi terroristici”. La risoluzione unitaria presentata dal Ppe, dai liberali di Renew Europe e dai conservatori dell’Ecr è stata approvata nella plenaria a Strasburgo con 494 voti a favore, 58 contrari e 44 astensioni. Sono stati adottati diversi emendamenti al testo originale.

“Accolgo con favore la decisione dell’Europarlamento di riconoscere la Russia come Stato sponsor del terrorismo e come stato che usa metodi terroristici. La Russia deve essere isolata a tutti i livelli e ritenuta responsabile per mettere fine alla sua politica di terrorismo di lunga data in Ucraina e in tutto il mondo”, ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.