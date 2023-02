Ucraina, Financial Times: “Per 007 Kiev massiccia offensiva Russia entro 10 giorni”

(Adnkronos) – La Russia può lanciare una massiccia offensiva in Ucraina nei prossimi dieci giorni, secondo “elementi molto solidi di intelligence sulle intenzioni di Mosca” ha scritto il Financial Times citando un consigliere della Difesa ucraina rimasto anonimo. Secondo gli analisti del quotidiano britannico, l’offensiva sarebbe con ogni probabilità diretta nella parte occidentale della regione di Luhansk, intorno a Kreminna e Lyman, la porzione di territorio riconquistata dagli ucraini nella controffensiva lanciata lo scorso autunno. Da settimane, i russi stanno ammassando le forze nella regione. Nei giorni scorsi l’intelligence militare ucraina aveva denunciato l’ordine di Vladimir Putin per la conquista delle intere regioni di Donetsk e Luhansk entro il mese di marzo. Il ministro della Difesa Reznikov aveva confermato la possibilità dell’inizio di una grande offensiva russa intorno al 24 febbraio, per l’elevato simbolismo dell’anniversario dell’inizio dell’invasione.