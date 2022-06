Ucraina, Finlandia: “Pronti a resistere ad attacco Russia”

(Adnkronos) –

La Finlandia è “pronta a resistere alla Russia se attaccata”. Parola del capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen che spiega che il suo Paese è pronto per un attacco russo e che opporrà una dura resistenza nel caso in cui si verificasse. ”I finlandesi sono motivati ​​a combattere e il Paese ha costruito un notevole arsenale”, ha detto Kivinen, sottolineando che ”abbiamo sviluppato la nostra difesa militare proprio per il tipo di guerra che viene condotta lì” in Ucraina, ”con un massiccio uso di potenza di fuoco, forze armate e anche aeronautiche”. Secondo Kivinen ”l’Ucraina è un boccone difficile da masticare” per la Russia ”e così sarebbe la Finlandia”.

Continueranno nei prossimi giorni i colloqui con Turchia, Svezia e Finlandia sull’adesione dei due Paesi nordici alla Nato, alla quale Ankara resta per ora contraria. Lo ha scritto su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la telefonata con la premier svedese Magdalena Andersson sulla “richiesta di adesione della Svezia alla Nato e sulle preoccupazioni di sicurezza sollevate dal nostro alleato turco”. “I colloqui sul modo di procedere continueranno nei prossimi giorni”, ha detto Stoltenberg, a una settimana dal vertice della Nato di Madrid.