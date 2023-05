Ucraina, “Gb ha fornito missili a lungo raggio a Kiev”. La replica di Mosca

(Adnkronos) – Il Regno Unito ha fornito all’Ucraina missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow, facendo fare un salto di qualità all’arsenale di Kiev in vista dell’attesa controffensiva. Lo riferisce la Cnn, citando diverse fonti occidentali. Sviluppati congiuntamente da Gran Bretagna e Francia, questi missili hanno capacità stealth che li rendono invisibili ai radar. Normalmente vengono lanciati da aerei e hanno una gittata fino a 250 km, in grado di colpire dunque in profondità nei territori ucraini occupati dai russi.

Questi missili sono “una vera svolta dal punto di vista della gittata” e offrono a Kiev una capacità che gli ucraini chiedevano fin dall’inizio della guerra, ha spiegato una fonte militare americana alla Cnn. Attualmente le armi fornite dagli Usa a Kiev hanno una portata di circa 78 km. E’ chiaro dunque il salto di qualità rappresentato da missili con gittata di 250 km, anche se non si arriva alla portata di quasi 300 km dei missili terra-terra Atacms, chiesti invano da Kiev agli Stati Uniti.

Le fonti della Cnn riferiscono che Londra ha ottenuto da Kiev l’assicurazione che gli Storm Shadow verranno utilizzati contro obiettivi in territorio ucraino occupato. Ciò significa che non possono essere lanciati nel territorio russo. Ma va anche sottolineato che Londra ha più volte citato la Crimea come parte del territorio sovrano dell’Ucraina.

La Russia risponderà in modo “adeguato” all’invio in Ucraina dei missili a lungo raggi, l’avvertimento arrivato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha parlato di uno sviluppo “molto negativo”: “Questo richiederà una risposta adeguata da parte dei nostri militari, che, naturalmente, da un punto di vista militare, prenderanno decisioni appropriate in questo contesto”.