Ucraina, giornalista Radio Liberty uccisa in bombardamenti Kiev

(Adnkronos) – Una giornalista di Radio Liberty è stata uccisa durante i bombardamenti russi di Kiev. Lo ha riferito l’emittente ucraina, aggiungendo che Vera Gyrych era a casa quando un missile ha colpito l’edificio in cui si trovava.

“Una persona meravigliosa se n’è andata”, ha detto su Facebook il suo collega Oleksandr Demchenko. Radio Liberty, nota anche come Radio Free Europe, è un’organizzazione finanziata dagli Stati Uniti che trasmette notizie in aree del mondo in cui la libertà di stampa può essere limitata o non ancora stabilita.