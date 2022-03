(Adnkronos) – Il motore di ricerca Google e la piattaforma di YouTube hanno sospeso tutte le sue attività pubblicitarie in Russia dopo che Mosca ha chiesto all’azienda di non mostrare annunci sull’invasione dell’Ucraina. ”Date le circostanze eccezionali abbiamo sospeso gli annunci pubblicitari in Russia”, ha spiegato Google in una nota.