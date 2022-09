(Adnkronos) – “Cari amici, Sono felice di potervi dire che sto rientrando in Italia grazie all’aiuto della Farnesina. Non preoccupatevi, sto bene e presto potrò darvi mie notizie! Ho tanto da raccontarvi!”. E’ quanto ha scritto in un post su Facebook in italiano e in inglese Mattia Sorbi, il freelance italiano ferito nei pressi di Kherson lo scorso 31 agosto. Il giornalista sta rientrando in Italia a bordo di un’aeroambulanza.