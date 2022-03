Ucraina, il soldato suona il flauto in trincea – Video

(Adnkronos) – Mentre i suoi compagni sono sdraiati esausti per terra al sole dietro una collina, per riposarsi dai combattimenti, un soldato ucraino tira fuori un flauto e si esibisce in una melodia ucraina, allegra e leggera, ricevendo alla fine l’apprezzamento dei soldati. E’ in un video pubblicato dal canale Telegram di informazione ‘Ucraine Now’, che riporta questa didascalia: “Niente fa bene allo spirito combattivo come la nostra musica ucraina, per di più suonata con il flauto. Sappiamo che la vittoria ci sarà presto, e la accoglieremo con una canzone!”.