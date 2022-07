Ucraina, in azione i lanciarazzi Himars – Video

(Adnkronos) – L’Ucraina schiera gli Himars. Le forze armate di Kiev, come documenta un video realizzato nella zona di Zaporizhia, utilizzano i nuovi lanciarazzi inviati dagli Stati Uniti. L’Himars (High Mobility Artillery Rocket System) è un sistema a ruote più leggero, installato su camion, in grado di sparare grandi quantità di munizioni. Il sistema è in grado di lanciare razzi con una gittata di circa 80 chilometri, consentendo quindi di colpire a distanza e in condizioni di maggiori sicurezza per chi utilizza il dispositivo.