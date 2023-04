Ucraina, in Russia musei delle ‘gesta eroiche’: l’ultima idea di Putin

(Adnkronos) – Musei per ricordare “gli eventi dell’operazione militare speciale” in Ucraina. A volerli è il presidente russo Vladimir Putin, che il 24 febbraio dello scorso anno ha ordinato l’invasione russa dell’Ucraina sotto il nome di “operazione militare speciale”. I musei che Putin vuole nascano in Russia serviranno, riporta la Cnn sulla base degli annunci del Cremlino, a ricordare “le gesta eroiche dei partecipanti” all'”operazione militare speciale”.

Putin ha previsto una scadenza per fine anno per i vertici dei ministeri di Cultura, Difesa e Istruzione e Scienza per riferire sui progressi nella realizzazione del progetto. I musei verranno gestiti dalle autorità regionali e comunali. Al ministero della Difesa è stato anche chiesto di individuare possibili oggetti da esporre in mostra.