(Adnkronos) – “Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare”. Così su Twitter Oleksiy Danilov, il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina in riferimento alla dichiarazione del presidente russo, Vladimir Putin, sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia. “Un passo verso la destabilizzazione interna del paese” aggiunge Danilov.