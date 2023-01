Ucraina, Kiev: “Primavera decisiva, se Putin perde sarà sua fine”

(Adnkronos) – “La primavera e l’inizio dell’estate saranno decisive per la guerra. Se la grande offensiva russa prevista per allora fallirà, cadranno Putin e la Russia”. A dirlo è Vadym Skibitskyi, numero due dell’intelligence militare ucraina, in un’intervista all’agenzia Delfi, rilanciata da Ukrainska Pravda.

Secondo Skibitskyi è ancora presto per capire quando finirà la guerra, prima bisogna vedere cosa succederà in primavera e all’inizio dell’estate. I cambiamenti al vertice militare russo, la fine del primo stadio della mobilitazione e la riorganizzazione dell’esercito di Mosca, afferma, indicano che la principale attività russa si svolgerà negli oblast di Luhansk e Donetsk. In queste due regioni, prevede l’intelligence militare di Kiev, vi saranno battaglie a febbraio e marzo, con i russi che cercheranno di prendere Kupiansk, Svatove e Kreminna. Il principale campo di battaglia, afferma ancora Skibitskyi, rimarrà in Donbas.