Ucraina, Kiev: “Russia muove truppe in Transnistria”

(Adnkronos) – Lo Stato maggiore dell’Ucraina avvisa che la Russia sta effettuando un “ridispiegamento” delle sue forze concentrate in Transnistria, l’entità separatista della Moldova che confina con l’Ucraina. “Abbiamo notato un ridispiegamento delle truppe russe e le divisioni della autoproclamata repubblica di Transnistria per portare a termine azioni di provocazione, dimostrare la preparazione per un’offensiva e possibili azioni militari contro l’Ucraina”, si legge in un comunicato dei militari ucraini diffuso dal portale di notizie Topor.