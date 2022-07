Ucraina, Kuleba: “Politica italiana? Rammaricati ma non interferiamo. Draghi un grande leader Ue”

Come è normale che sia, la crisi politica italiana ha fatto il giro del mondo e, in special modo dove il nostro Paese è attivamente ‘impegnato’, è ovvio che le reazioni siano state di evidente preoccupazione.

In particolare, ad esprimere ‘rammarico’ per le dimissioni del premier Draghi, sono state in primis le autorità ucraine anche perché, ancor più dopo la sua visita a Kiev, il nostro presidente del Consiglio ha ‘accelerato’ nell’ambito degli aiuti (armi su tutto) per l’Ucraina.

Il ministro Kuleba: “ci rammarichiamo dei recenti sviluppi della politica interna italiana. Draghi è un grande politico europeo”

Così, nell’ambito di una conferenza stampa tenuta davanti ai media internazionali, relativa agli aggiornamenti ‘sul campo’, ‘interrogato’ sull’attuale crisi politica italiana, il ministro degli esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha commentato che “Il primo ministro Draghi è un grande politico europeo, non solo italiano. E noi ci rammarichiamo dei recenti sviluppi della politica interna italiana ma sono gli affari interni dell’Italia e noi non interferiamo”.

