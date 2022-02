Ucraina, l’appello di Zelensky: “Chiediamo adesione immediata all’Ue”

Mentre in queste ore sono in corso i colloqui per un negoziato tra la delegazione ucraina e quella russa per capire se ci siano i margini per risolvere la guerra senza altri morti, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, come ha spesso fatto in questi giorni, ha parlato attraverso i social. Con un video pubblicato su Facebook e su Telegram, Zelensky ha invocato un’immediata annessione dell’Ucraina all’Unione Europea.

“Deponete le armi, andatevene di qui, non credete ai vostri comandanti, non credete ai vostri propagandisti. Cercate, semplicemente, di salvarvi la vita”, ha detto in russo il presidente ucraino. Aggiungendo: “Ci appelliamo all’Unione Europea per l’adesione immediata dell’Ucraina con una nuova procedura speciale. Siamo grati ai nostri partner per essere stati con noi, ma il nostro sogno è stare con tutti gli europei e, soprattutto, di essere uguali a loro”.

Aggiornamento 12:03

Secondo il presidente ucraino, “gli europei capiscono che i nostri soldati stanno combattendo per il nostro Stato, e quindi per l’intera Europa, per la pace, per tutti i paesi dell’Ue, per la vita dei bambini, l’uguaglianza, la democrazia”.Zelensky riporta anche i tristi dati dei combattimenti fin qui: “Sono morti 16 bambini e 45 sono rimasti feriti”.