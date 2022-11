Ucraina, “leader militari Russia: parlano di uso armi atomiche”

(Adnkronos) – Leader militari della Russia sono stati intercettati dall’intelligence Usa mentre discutono scenari in cui potrebbero usare armi nucleari. Lo scrive oggi il New York Times, sottolineando che queste “conversazioni hanno allarmato l’amministrazione Biden perché dimostrano il livello di frustrazione di Mosca di fronte alle sconfitte sul campo in Ucraina”.

Shoigu: “Kiev sta costruendo bomba sporca e vuole armi nucleari Nato”

”Sappiamo che l’Ucraina sta costruendo una bomba sporca e che sta pensando di utilizzare le armi nucleari della Nato sul suo territorio”. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante una riunione del consiglio congiunto dei dipartimenti militari di Russia e Bielorussia. Secondo il ministro, il raggruppamento multinazionale della Nato vicino ai confini della Russia con la partecipazione di truppe di membri non regionali dell’alleanza è cresciuto di 2,5 volte da febbraio, arrivando a oltre 30mila persone.

“Nell’Europa centrale e orientale, così come nei paesi baltici, sono dispiegate formazioni delle forze armate di stati Nato non regionali. Nuovi gruppi tattici di battaglioni multinazionali vengono creati in Bulgaria , Ungheria, Romania e Slovacchia. Le dimensioni del gruppo è cresciuto 2,5 volte da febbraio 2022 e conta più di 30mila persone. Nel prossimo futuro potrebbe aumentare ancora di più”, ha affermato il ministro secondo quanto riporta la Ria Novosti.