Ucraina, l’ex Roma Fonseca: “Sto bene, spero vinca la pace”

Anche una vecchia conoscenza del calcio romano, Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, si trova in Ucraina, dove risiede la sua famiglia. In un messaggio pubblicato su Instagram ha detto: “Ciao a tutti, siamo a Kiev, io e la mia famiglia, è vero. È un momento difficile, per me la guerra è inaccettabile – ha iniziato Fonseca -. Però credo che la pace vincerà, dobbiamo crederci in maniera forte. Ho ricevuto tanti messaggi dal Portogallo e dall’Italia. Ringrazio tutti per il pensiero che avete avuto per me e per la mia famiglia. Spero di rivedervi presto tutti, un abbraccio”.