Ucraina, l’Intelligence britannica rivela che “Le truppe di Kiev premono su territori essenziali per la Russia”

Da parte delle truppe di Kiev si sta facendo quanto più possibile per complicare la vita all’esercito russo, con la speranza di riuscire a riconquistare quanto più territorio possibile ora in mano ai russi e, come ormai risaputo, soggetto a un referendum che rischia di far capitolare la situazione.

Ucraina, gli oo7 britannici: “Kiev sta ponendo pressione su territori che la Russia considera essenziali per i suoi obiettivi di guerra”

Gli esperi analisti dell’Intelligence britannica, che fin dal primo giorno dell’invasione russa non ha mai smesso un attimo di seguire e studiare la situazione, attraverso il loro bollettino quotidiano spiegano che “In Ucraina la situazione sul campo di battaglia è complessa, ma Kiev sta ponendo pressione su territori che la Russia considera essenziali per i suoi obiettivi di guerra“.

Ucraina, gli 007 britannici: “le forze ucraine che stanno assalendo la città di Lyman, che la Russia aveva preso a maggio”

A riprova di questo, riferiscono gli 007 inglesi, “negli ultimi tre giorni, le forze ucraine si sono assicurate teste di ponte sulla riva sinistra del fiume Oksil nell’oblast di Kharkiv” mentre, dal canto suo, “La Russia ha tentato di integrare l’Oksil in una linea consolidata di difesa dopo i ritiri delle sue forze all’inizio del mese. A sud, nell’oblast di Donetsk, sono in corso combattimenti con le forze ucraine che stanno assalendo la città di Lyman, a est del fiume Siverskyy Donets River, che la Russia aveva catturato in maggio“.

Max