Ucraina, Luca Vavassori torna in Italia: “Non ho più la testa per andare avanti”

Luca Vavassori, ex calciatore di 29 anni, torna in Italia dopo settimane in Ucraina, al fianco dell’esercito di Kiev. Impegnato a contrastare l’avanzata russa, l’ex portiere con esperienze anche in Serie C, ha deciso di fare ritorno. Una decisione presa dopo essere stato ferito a seguito di un attacco diretto al convoglio in cui si trovava.

La decisione di tornare in Italia è stata annunciata da Vavassori su Instagram: “Sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa. Non ho più la testa per andare avanti, sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa. Non ho più la testa per andare avanti”.

Sempre sui social il 29enne ha scritto: “Ho fatto del mio meglio per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, ma è ora di riprendermi la mia vita”. L’ultima storia pubblicata immortala l’interno di un areo, quello che sta portando a casa Vavassori: “Torno dove sono felice e mi riprendo tutto ciò che è mio. Le cose sono cambiate molto da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l’aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E lei è al primo posto tra questi”.