Ucraina, Lukashenko: “Russia ce la farà senza armi nucleari”

(Adnkronos) – Il presidente Vladimir Putin e la leadership russa non hanno mai avuto intenzione di utilizzare armi nucleari in Ucraina. A dichiararlo è stato il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko in un’intervista con la NBC ad Astana, in Kazakistan.

“Non mettere all’angolo il tuo partner e nemmeno un avversario. È la cosa fondamentale. Ecco perché non bisogna oltrepassare quelle linee, le linee rosse come dicono i russi. Non bisogna attraversarle”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda le armi nucleari, qualsiasi arma è fatta per uno scopo. Se c’è un’arma, è chiaro che è fatta per essere usata. La Russia ha chiaramente individuato la sua posizione: la Russia potrà usare tutti i tipi di armi se Dio non voglia, il territorio della Federazione russa viene attaccato”.

“La leadership russa, incluso il presidente Putin, non ha mai avuto intenzione di usare armi nucleari in Ucraina. Non ce n’è bisogno”, ha sottolineato ancora Aleksandr Lukashenko, ricordando che diversi giorni fa la Russia ha usato armi di alta precisione per colpire obiettivi in ​​Ucraina in risposta alle azioni riguardanti il ​​ponte di Crimea. “Avete notato che era forte. Ma non è tutto quello che c’è. So per certo che la Russia ha armi all’avanguardia. Non c’è bisogno di armi nucleari. La Russia può avere successo senza armi nucleari”.