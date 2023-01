Ucraina, Macron: “Sostegno fino alla vittoria, mandiamo carri armati leggeri”

(Adnkronos) – “Fino alla vittoria, fino al ritorno della pace in Europa, il nostro sostegno all’Ucraina non si indebolirà. L’ho confermato al presidente Zelensky: la Francia fornirà carri armati leggeri e continuerà il suo sostegno in termini di difesa aerea”. Lo scrive su twitter il presidente francese Emmanuel Macron, dopo il colloquio avuto con il presidente ucraino in cui ha annunciato l’invio a Kiev di carri armati leggeri Amx-10 Rc.

Secondo quanto si legge in una nota dell’Eliseo, Macron ha ribadito l’incrollabile sostegno della Francia all’Ucraina per il recupero della sua piena sovranità e integrità territoriale e ha ribadito la sua ferma condanna dei bombardamenti russi contro le infrastrutture civili ucraine.

La discussione nel corso della telefonata tra i due presidenti si è concentrata sulle condizioni per gli aiuti militari all’Ucraina: Zelensky ha ringraziato la Francia per il suo sostegno efficace e a lungo termine, sia attraverso la consegna di equipaggiamenti, tra cui quelli per la difesa aerea terrestre, sia attraverso l’addestramento delle forze ucraine, sia attraverso la creazione di un fondo speciale di 200 milioni di euro per consentire all’Ucraina di ottenere le forniture.

Il presidente francese ha informato il suo omologo della decisione di aumentare questi aiuti in risposta alle esigenze espresse da Kiev, consegnando per la prima volta carri armati leggeri da combattimento di fabbricazione francese.

Si è parlato poi dell’attuazione degli impegni della conferenza “Solidarietà con il popolo ucraino” che si è tenuta a Parigi il 13 dicembre per aiutare l’Ucraina a superare l’inverno. A questo proposito, la Francia consegnerà nei prossimi giorni 63 generatori elettrici ad alta potenza e cinque milioni di lampadine a Led. Infine, Macron ha ribadito il suo pieno sostegno alla proposta di Zelensky di un piano di pace in dieci punti e si è detto pronto a sostenere gli sforzi dell’Ucraina su questa base.

Zelensky – “Grazie amico. La tua leadership ci avvicina alla vittoria”, ha commentato su Twitter il presidente ucraino rivolgendosi al suo omologo francese. Zelensky ha spiegato di aver avuto una “lunga e dettagliata” conversazione con il capo dell’Eliseo sulla situazione e di averlo ringraziato per la decisione francese di consegnare a Kiev “carri armati leggeri e Bastion Apc (blindati, ndr)”. Con Macron, ha aggiunto, “abbiamo concordato su un’ulteriore cooperazione per rafforzare in modo significativo la difesa aerea e altre capacità di difesa dell’Ucraina. Abbiamo anche concordato di lavorare all’attuazione della Formula di pace”.