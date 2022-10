Ucraina, Marin: “Via uscita da guerra? Se Russia si ritira” – Video

(Adnkronos) – “La via d’uscita dal conflitto è che la Russia lasci l’Ucraina. Questa è la via di uscita dalla guerra”. Così la premier finlandese Sanna Marin commenta, a margine del Consiglio Europeo informale a Praga, le dichiarazioni del presidente americano Joe Biden, il quale ha detto che gli Usa stanno tentando di capire quale sia una via d’uscita dalla guerra per Vladimir Putin, visto che il rischio di un “Armageddon” nucleare è ai massimi dalla crisi dei missili a Cuba, nel 1962, quando Stati Uniti e Urss rischiarono la guerra aperta.

“Ho discusso ieri con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan: mi ha detto” che l’adesione della Finlandia alla Nato “non è un problema”, aggiunge. “Abbiamo negoziato e rispettiamo gli accordi – aggiunge – speriamo che la Turchia ratifichi la nostra adesione il più presto possibile”.

Ankara ha un problema con la Svezia, ha ribadito ieri sera Erdogan, per via dei “terroristi”, come lui definisce i militanti indipendentisti curdi, che nel Paese scandinavo possono “manifestare nelle strade” e sono “presenti in Parlamento”. Marin ha detto di non voler commentare i rapporti tra Stoccolma e Ankara, ma ha sottolineato che per la sicurezza del Nord Europa “è molto importante che Svezia e Finlandia entrino insieme nella Nato”.