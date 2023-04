Ucraina, Meloni: “Sostegno Italia a piano pace Zelensky”

(Adnkronos) – “Continuiamo a lavorare” per la fine del conflitto in Ucraina e a “sostenere il piano di pace del presidente Zelensky in 10 punti”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro bilaterale con il primo ministro d’Ucraina, Denys Shmyhal. “Siamo convinti che la pace si possa raggiungere solo quando la Russia cesserà le ostilità”, ha quindi sottolineato.

“Parlare di ricostruzione per noi vuol dire scommettere concretamente sulla fine del conflitto e sulla vittoria, perché io sono certa che il futuro dell’Ucraina sarà di benessere, di pace e sempre più europeo”, ha detto ancora Meloni aggiungendo: “Il futuro dell’Ucraina deve essere di sempre maggiore capacità di inserirsi nelle dinamiche e nelle istituzioni europee. Il modo più intelligente di ringraziare gli ucraini di quello che stanno facendo è accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee”, anche riconoscendo “gli sforzi fatti” da Kiev.

Quanto alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, in corso a Roma, “è un impegno che io avevo preso personalmente con il presidente Zelensky nella mia visita a Kiev a fine febbraio, e come tanti impegni che l’Italia ha inteso mantenere c’è anche questo”. Nel corso del bilaterale di oggi “ho ribadito che l’Italia continuerà a fare la sua parte a 360° a sostegno dell’Ucraina, su piano politico, umanitario e anche della ricostruzione, che è un tema di oggi per alcune infrastrutture strategiche di alcune aree liberate, ma anche per il domani, perché vuol dire scommettere sulla vittoria dell’Ucraina”, ha sottolineato il premier.

“Vogliamo svolgere un ruolo di primo piano non solo dal punto di vista politico ma anche coinvolgendo i privati, le nostre imprese, il nostro know how. Voglio dire che investire sulla ricostruzione dell’Ucraina non è azzardato, è uno degli investimenti più oculati e lungimiranti che si possono fare”, ha affermato quindi.