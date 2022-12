Ucraina, ministero Difesa: “Nessun treno con cannoni italiani per Kiev”

(Adnkronos) – “In merito a un video circolato su alcuni social media e rilanciato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’, dal titolo ‘il giallo del treno pieno di cannoni italiani per l’Ucraina’ riguardante il trasporto di obici di artiglieria dell’Esercito, su carri pianale delle Ferrovie dello Stato” il ministero della Difesa “verificate le immagini, smentisce la notizia”. Lo fa sapere lo stesso ministero spiegando che si tratta “di video, peraltro non recente, riguardante il trasporto di obici in ambito nazionale per scopi addestrativi”.