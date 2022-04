Ucraina, Nato: “Ci aspettiamo massiccia offensiva Russia in Donbass”

(Adnkronos) – In Ucraina “ci aspettiamo una nuova massiccia offensiva russa nel Donbass”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la conferenza stampa che precede il vertice dei ministri degli Esteri degli Stati membri in programma per i prossimi due giorni a Bruxelles. “Abbiamo tutti visto le immagini orribili di civili uccisi a Bucha ed altre zone controllate dai militari russi. Si tratti di episodi di brutalità insopportabile cui l’Europa non aveva assistito da decenni”, ha continuato Stoltenberg, aggiungendo: “Prendere di mira ed uccidere i civili è un crimine di guerra, bisognerà stabilire i fatti e i responsabili dovranno essere portati davanti alla giustizia. Gli Alleati sostengono le indagini svolte anche attraverso le Corti internazionali”.