Ucraina, Nato: “Russia pagherà prezzo politico ed economico molto pesante”

(Adnkronos) – L’attacco all’Ucraina da parte della Russia “costituisce un atto di aggressione contro un Paese indipendente e pacifico. Mosca pagherà un prezzo politico ed economico molto elevato”. Lo dichiara il Consiglio dell’Atlantico del Nord, organo di governo della Nato, riunitosi oggi a Bruxelles. La Nato, si sottolinea, ha “ripetutamente invitato la Russia per colloqui nel Consiglio Nato-Russia, ma Mosca ancora non ha fatto una mossa reciproca. E’ la Russia, e solo la Russia, che ha scelto l’escalation” contro l’Ucraina.

“Esortiamo la Russia, nel modo più forte, ad abbandonare la via della violenza e dell’aggressione che ha scelto di percorrere”. La Nato “condanna anche la Bielorussia per aver consentito l’attacco” all’Ucraina.

La Nato sta “dispiegando forze di terra e d’aria aggiuntive nel fianco orientale dell’Alleanza, come pure altre forze navali. Abbiamo aumentato la prontezza delle nostre forze, per rispondere ad ogni contingenza. Le nostre misure restano preventive, proporzionate e non escalatorie. Il nostro impegno per l’articolo 5 del trattato di Washington resta ferreo. Siamo uniti per difenderci gli uni con gli altri”, conclude la Nato.