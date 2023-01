Ucraina, nel centro di Mosca spuntano sistemi di difesa aerea

(Adnkronos) – Sistemi di difesa aerea sono comparsi nel centro di Mosca. Per esempio, scrive il Moscow Times, sul tetto del ministero della Difesa dove foto e video messi in rete in queste ore mostrano la presenza di quello che viene considerato un sistema Pantsir-S1. Questo mese è stata segnalata l’installazione di un altro sistema Pantsir-S1 a dieci chilometri dalla residenza del Presidente Putin.

Mosca si trova a circa 700 chilometri dal confine ucraino. Ma le autorità russe temono l’estensione della capacità di lancio dei sistemi a disposizione delle forze di Kiev. In un parco a nord di Mosca, e in una base per test, a nord est di Mosca sono state avvistate batterie di S-400. “Sono responsabili per la sicurezza di tutto il Paese e della capitale in particolare”, si è limitato a spiegare il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi al ministero della Difesa.