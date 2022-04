Ucraina, oggi nessun corridoio umanitario

(Adnkronos) – Guerra Ucraina, oggi non saranno aperti corridoi umanitari per i civili perché le strade sono troppo pericolose. Lo ha annunciato la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta su Twitter Kyiv Independent. L’annuncio arriva dopo che, con un messaggio trasmesso stanotte, il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che la Russia non ha accettato la tregua per la Pasqua ortodossa, che cade domenica. L’Onu aveva anche proposto una pausa umanitaria di quattro giorni durante la settimana santa.

“Sfortunatamente, la Russia ha respinto la proposta di stabilire una tregua pasquale”, ha detto il presidente ucraino sottolineando che il rifiuto “dimostra molto bene come i dirigenti di questo Stato trattano effettivamente la fede cristiana”.