Ucraina, Pentagono: “70.000-80.000 russi morti o feriti”

(Adnkronos) – Per la Russia in Ucraina tra i 70.000 e gli 80.000 morti o feriti. E’ la valutazione che arriva dagli Stati Uniti. “Penso si possa indicare con sicurezza che i russi hanno probabilmente avuto 70 o 80.000 vittime in meno di sei mesi – ha detto il sottosegretario alla Difesa, Colin Kahl, durante un briefing – Si tratta di una combinazione di morti e feriti in azione. Un numero che potrebbe essere leggermente più basso, più alto, ma penso sia più o meno in linea con la realtà”.

Un dato giudicato “notevole” dal momento che la Russia “non ha raggiunto nessuno degli obiettivi di Putin” dall’invasione dell’Ucraina, lo scorso 24 febbraio.