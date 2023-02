Ucraina, Polonia: stop Russia a forniture di petrolio, via l’oleodotto

(Adnkronos) – La Russia ha tagliato tutte le forniture di petrolio alla Polonia. Lo ha denunciato la principale azienda petrolifera polacca, Pkn Orlen, che ha smesso di ricevere i flussi attraverso la pipeline Druzhba. Su twitter, l’amministratore delegato, Daniel Obajtek, ha scritto: “La Russia ha bloccato tutte le forniture”, circostanza per la quale “eravamo preparati”. Il Ceo di Pkn Orlen ha spiegato che le raffinerie verranno rifornite via mare e che non ci sarà alcuna conseguenze per i consumatori.

L’oloedotto Druzhba, che rifornisce Polonia, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, era stato escluso dalle sanzioni europee, per venire incontro ai Paesi che hanno opzioni limitate per forniture alternative. Dopo la riduzione dei mesi scorsi, la Polonia dipendeva solo per il 10% dalle forniture di petrolio russo.