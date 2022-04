Ucraina, presidente Corte Suprema Kiev: “Raccolte prove valide su crimini di guerra”

(Adnkronos) – “Ci sono vari elenchi e foto di militari russi su Internet che potrebbero essere coinvolti in crimini impensabili nella regione di Kiev, ma le prove raccolte e registrate da agenzie autorizzate potrebbero essere appropriate per le istituzioni giudiziarie. In effetti, si stanno compiendo molti sforzi per registrare, documentare e raccogliere prove di crimini di guerra commessi dall’esercito occupante. L’Ucraina non ha il diritto di commettere errori in questo processo”. Vsevolod Kniaziev, presidente della Corte Suprema dell’Ucraina risponde all’Adnkronos sulle prove raccolte ad oggi per incriminare Putin per crimini di guerra e l’individuazione di capi di battaglione che hanno violentato, bruciato donne e bambini, anche a Bucha.

“Iryna Venediktova, il procuratore generale, e i suoi subordinati sono responsabili di questi problemi – aggiunge -. Dalle informazioni open source è noto che al 5 aprile quasi 5mila crimini di guerra della Federazione Russa sono stati registrati in Ucraina. Mentre le indagini sono in corso, tutte le informazioni possono essere ottenute solo attraverso i canali di comunicazione ufficiali”.

L’Ucraina, spiega “non ha ancora ratificato lo Statuto di Roma, ma la Costituzione dell’Ucraina prevede la possibilità di riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale. Nonostante il fatto che la Russia non sia uno stato parte dello Statuto di Roma e non riconosca la giurisdizione della Corte penale internazionale, esistono molti meccanismi per assicurare alla giustizia la leadership russa. In particolare, un tribunale internazionale speciale”.

“Il fatto che la Russia – continua- abbia cercato di avviare un incontro delle Nazioni Unite su Bucha, motivata da circostanze artificiose, dimostra chiaramente il loro cinismo, la loro natura manipolativa e il totale disprezzo per le regole del diritto internazionale che governano l’intero mondo civile”, sottolinea sulla richiesta di Putin al Consiglio di sicurezza dell’Onu di un incontro su Bucha ed aggiunge: “Naturalmente, tutte le istituzioni devono rispondere alle azioni della Russia. Ma, purtroppo, vediamo che la risposta che è stata data finora è insufficiente. Né l’Onu a livello di Consiglio di sicurezza, né l’Osce, a causa della loro procedura decisionale, quando il paese aggressore deve votare per tale decisione, sono in grado di prendere decisioni proporzionate alla situazione in Ucraina”.

“Ecco perché assistiamo a una grave crisi del diritto internazionale e della sicurezza – rimarca – Credo che il mondo e tutte le istituzioni internazionali debbano rivedere i propri statuti e le proprie procedure decisionali privando del diritto di voto qualsiasi Paese aggressore. Ciò dovrebbe valere non solo per la Russia in connessione con la guerra che sta conducendo sul territorio ucraino, ma anche per qualsiasi paese aggressore in futuro”.

Nell’orrore della guerra e nella tragedia delle vittime, colpiscono i crimini di guerra contro le donne. Uno speciale tribunale per i crimini di guerra contro le donne è stato istituito in Giappone nel 2000. I giudici ucraini intendono replicare questo approccio e agire attraverso i tribunali internazionali? “Nessun crimine dovrebbe rimanere impunito. Ciò è particolarmente vero per i crimini contro i civili, contro le nostre donne e i nostri bambini. Sono fiducioso che l’Ucraina utilizzerà tutti i meccanismi per ottenere un’equa punizione degli autori. Questi includono tribunali nazionali, tribunali internazionali e tribunali internazionali speciali”, risponde ancora.

“Nei territori temporaneamente occupati, i giudici che non hanno avuto il tempo di partire sono sottoposti a forti pressioni per schierarsi con le autorità russe. I giudici rifiutano”, aggiunge su eventuali pressioni delle forze di occupazione russe sul corpo della magistratura.

Come viene gestita la giustizia ucraina durante la guerra? “Dipende dal territorio in questione. Esistono tre tipi di territori. Il primo, dove continuano le intense ostilità e l’occupazione russa è in corso, riguarda città come Mariupol, Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk oblast, così come alcune città dell’oblast di Kharkiv. In questi luoghi i tribunali non funzionano. I casi sono stati trasferiti a tribunali in altre aree più sicure. Alcuni giudici sono riusciti a fuggire, altri no. Non abbiamo contatti con tutti coloro che sono rimasti lì. Ad esempio, so di due giudici a Mariupol, ma non sappiamo se sono vivi”, risponde all’Adnkronos Vsevolod Kniaziev.

“Il secondo tipo di territori, riguarda quelli precedentemente occupati ma poi liberati dai soldati ucraini. Lì ripristineremo velocemente la giustizia e faremo ripartire il lavoro dei tribunali. Se gli edifici sono stati fisicamente distrutti, trasferiremo i giudici ad altri tribunali. Infine c’è il terzo tipo di territorio: quello dove non c’è stata e non c’è azione militare. Lì i tribunali funzionano normalmente”. Al di là di tutto “dall’inizio della guerra, i tribunali ucraini hanno emesso più di 298.000 sentenze”.

“Sfortunatamente, abbiamo già circa 40 di questi edifici. Alcuni di loro sono stati completamente distrutti dopo gli attacchi aerei. Abbiamo sia morti che feriti gravemente, sia tra i giudici che tra i membri del personale del tribunale”, traccia un bilancio all’Adnkronos delle vittime e dei danni subiti dalle infrastrutture nel sistema giustizia dall’invasione russa.

“Di recente – prosegue – c’è stata la notizia della morte di una dipendente della Corte d’Appello di Donetsk a Mariupol. È morta il 13 marzo, ma la sua morte è stata resa nota solo dopo che la famiglia è riuscita a fuggire da Mariupol e a chiamare i colleghi del tribunale. Un ragazzino ha perso sua madre. La scorsa settimana, a seguito di un attacco aereo, l’edificio dell’Amministrazione statale regionale di Mykolaiv è stato distrutto; in questo edificio si trovava il tribunale commerciale di Mykolaiv Oblast. Sono morte 37 persone, due delle quali erano impiegati del tribunale”.

“Il numero di giudici che impugnano le armi è in costante crescita. Attualmente – dice – sono sei in Cassazione. In totale, nel sistema giudiziario più di 60 giudici si sono uniti alle forze armate dell’Ucraina e alle forze di difesa territoriale. Il paese è anche protetto da centinaia di membri del personale del tribunale”.

Kniaziev rimarca: “Vale anche la pena notare che secondo la legge ucraina, i tribunali devono operare durante la guerra. Quindi il primo dovere di un giudice è amministrare la giustizia. E solo nei casi in cui la presenza di un giudice al fronte non pregiudicherà o avrà un impatto minimo sull’amministrazione della giustizia da parte di un tribunale, che un giudice può essere rilasciato all’esercito o alla difesa territoriale. Pertanto, la magistratura non può permettere a molti giudici di combattere con le armi in mano”. “Dopotutto – commenta – le bilance di Themis (la dea della giustizia, ndr) non sono armi meno importanti in tempo di pace, e soprattutto durante la guerra”.

“Vorrei ringraziare i giudici italiani e l’intero popolo italiano per il loro aiuto all’Ucraina e agli ucraini. Attualmente stiamo attraversando uno dei periodi più difficili e dolorosi dalla nostra indipendenza, quindi apprezziamo che l’Italia abbia a cuore i nostri cittadini che cercano rifugio nel vostro Paese, che sostiene l’Ucraina con fondi e azioni”, continua, aggiungendo che a Kiev “speriamo in un ulteriore sostegno del vostro governo e dei cittadini, perché dopo la vittoria in questa guerra abbiamo ancora molta strada da fare per la ricostruzione. Unitevi a questo processo”.

“Alcune delle nostre città – prosegue – hanno varcato la soglia della catastrofe umanitaria sotto la pressione del nemico. Invitiamo l’Italia e l’intero mondo civile a non essere indifferenti, a non stare alla larga da questi crimini eclatanti. I nostri connazionali hanno bisogno di aiuti umanitari. Il nostro glorioso e coraggioso esercito ha mostrato forza e potere al mondo, ma abbiamo ancora bisogno di armi. Aiutateci in questo”.

“Vi chiediamo inoltre – conclude Kniaziev – di sostenere le aspirazioni dell’Ucraina di diventare parte di un’Europa unita e membro a pieno titolo dell’Unione Europea. Abbiamo dimostrato di essere parte della famiglia europea e di condividere valori comuni”.

(di Roberta Lanzara)