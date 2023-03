Ucraina, Prigozhin sfida Zelensky: “Mi candido presidente”

(Adnkronos) – “Mi candido alla presidenza dell’Ucraina. Se vincerò le elezioni, non serviranno munizioni”. Evgeny Prigozhin, capo dei mercenari russi della Wagner, avvia la sua ‘campagna elettorale’ per sfidare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle elezioni presidenziali che l’Ucraina dovrebbe tenere nel 2024. “Devo fare un annuncio politico. Guardandomi attorno, ho ambizioni politiche. Ho deciso di candidarmi per le elezioni per diventare presidente dell’Ucraina nel 2024. Correrò per la carica con Poroshenko e Zelensky. Se vincerò le elezioni, tutto andrà bene. Non serviranno munizioni”, dice Prigozhin nel video diffuso su Telegram.