Ucraina, Putin: “Pace solo quando raggiungeremo nostri obiettivi”

(Adnkronos) – “La pace in Ucraina ci sarà quando raggiungeremo i nostri obiettivi”. E in Russia al momento “non c’è bisogno di una nuova mobilitazione”. Ad affermarlo è il presidente Vladimir Putin nel corso della linea diretta e della conferenza stampa di fine anno iniziata ribadendo che la sovranità della Russia è minacciata e che “l’esistenza stessa del nostro Paese senza sovranità è impossibile. L’intero Paese non può esistere senza sovranità”.

“Attualmente – sottolinea Putin -, ci sono 244mila persone mobilitate e si trovano nella zona operativa speciale: 41mila persone sono stati smobilitati per motivi di salute o per raggiunti limiti di età”. Quest’anno, rileva Putin, “sono già state reclutate sotto contratto con l’esercito russo 486mila persone”.

“Ogni giorno 1,5 mila uomini russi – rileva ancora il presidente russo secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’ – si arruolano nelle Forze Armate, il flusso di coloro che desiderano difendere la propria patria con le armi in mano non si ferma”.