Ucraina-Russia, a Bakhmut continua battaglia: news e aggiornamenti

(Adnkronos) – Il capo della milizia privata russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che le forze ucraine non stanno lasciando la città di Bakhmut e che i combattimenti continuano nella parte occidentale della città strategica del Donbass. “Il nemico non si sta ritirando da Bakhmut, ha una difesa ben organizzata all’interno della città”, in particolare nella zona occidentale, ha affermato Prigozhin su Telegram. Il capo della Wagner ha quindi di nuovo criticato il comando militare russo, puntando il dito in particolare contro il generale Sergei Surovikin, capo delle forze di difesa aerea. “Non vedo Surovikin da tanto tempo, non so cosa stia facendo”, ha sottolineato.

Ieri era stato il Volodymyr Zelensky a negare che Bakhmut fosse stata conquistata dalle truppe russe, pur ammettendo che la situazione nella città è “la più difficile” fra quelle sul fronte di guerra. Per questo motivo, il presidente ucraino ha sottolineato che, sebbene il suo obiettivo principale sia quello di non cedere terreno, se a un certo punto la situazione si dovesse complicare ulteriormente e aumentasse il rischio di perdite ancora maggiori a Bakhmut.

Secondo Ukrinform, Zelensky avrebbe lasciato aperta la porta al generale Oleksander Sirskii, responsabile delle operazioni in città, per ordinare un ritiro ad un certo punto. Ma per evitarlo, il presidente ha colto l’occasione per ribadire il suo appello alle potenze occidentali alleate affinché aumentino le forniture di armi a Kiev. Secondo lui, più armi riceveranno le forze armate, più velocemente i soldati ucraini saranno in grado di “ribaltare la situazione” non solo nella città di Bakhmut, ma in tutto il Paese.