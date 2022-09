Ucraina, Russia: “Al momento nessuna prospettiva soluzione diplomatica”

(Adnkronos) – Al momento non esistono prospettive per una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all’agenzia di stampa Interfax. “Al momento tali prospettive non sono visibili”, ha dichiarato Peskov, parlando delle possibilità di risolvere la crisi attraverso la diplomazia.

ERDOGAN – Tuttavia, secondo quanto affermato dal leader turco Recep Tayyip Erdogan, “in Uzbekistan”, a margine del summit di Samarcanda dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai (Sco), il presidente russo Vladimir Putin ha dimostrato di essere disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile”. “E’ stata questa la mia impressione”, ha detto in un’intervista alla Pbs a poche ore dal suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Erdogan, convinto che “nessuna invasione possa essere giustificata”, ha parlato dello “scambio di 200 prigionieri previo accordo tra le parti” e di quello che considera “un passo significativo”. Per la “pace” in Ucraina, ha aggiunto, “diventerà molto importante la restituzione dei territori oggetto dell’invasione”. “Le terre che sono state invase verranno restituite all’Ucraina”, ha incalzato, parlando anche della Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. “Abbiamo chiesto la riconsegna della Crimea ai loro legittimi proprietari”, ha ribadito.

USA – Intanto sembrerebbe “certamente sul tavolo” la possibilità che gli Stati Uniti forniscano tank all’Ucraina. Ma non avverrà nell’immediato per motivi di addestramento e mantenimento. “Guardiamo all’insieme delle Forze Armate ucraine e valutiamo per il futuro di quali capacità avranno bisogno e come gli Usa e i nostri alleati potranno sostenere l’Ucraina nel costruire queste capacità”, ha detto un ufficiale militare Usa ai giornalisti secondo quanto riferisce la Cnn.