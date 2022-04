Ucraina, Russia: “Armi chimiche? Basta disinformazione Usa”

(Adnkronos) – L’ambasciata russa a Washington bolla come “provocatorie” le dichiarazioni del portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, sui timori che la Russia possa cercare di usare armi chimiche in Ucraina, e chiede “a Washington di smettere di diffondere disinformazione”.

“Abbiamo preso atto delle affermazioni provocatorie di Price al briefing del 12 aprile – si legge in una dichiarazione diffusa su Facebook -. Ancora una volta si distingue per i suoi discorsi futili, non corroborati da una sola prova”. Secondo l’ambasciata, le Forze armate russe “non hanno e non possono avere a disposizione” armi chimiche “perché il nostro Paese ha eliminato tutte le scorte nel 2017” e “sono preoccupanti le informazioni confermate dal ministero della Difesa russo sulla preparazione di provocazioni da parte di estremisti ucraini con l’uso di sostanze chimiche”.