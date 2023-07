Ucraina-Russia, arrivati 5mila mercenari Wagner in Bielorussia

(Adnkronos) – Circa 5.000 mercenari Wagner sono arrivati ​​in Bielorussia. Lo ha riferito il portavoce del servizio di guardia di frontiera statale dell’Ucraina Andrii Demchenko, aggiungendo che il confine con la Bielorussia è sicuro e viene monitorato per ulteriori rischi. La loro presenza non rappresenta una minaccia immediata per l’Ucraina. Demchenko ha detto ancora che il numero di uomini Wagner in Bielorussia era inizialmente di centinaia, ma i mercenari continuavano ad arrivare. Nove colonne Wagner sono arrivate finora in Bielorussia, dopo il fallito ammutinamento di Yevgeniy Prigozhin contro il Cremlino.

E proprio il leader e fondatore del gruppo Wagner ha registrato legalmente in Bielorussia la società Concord Management and Consulting Llc. Lo rende noto l’agenzia di stampa Interfax spiegando che si tratta di una società di ”gestione di proprietà immobiliari” che è stata registrata lo scorso 19 luglio nel villaggio di Tsel, nel distretto di Osipovichi, dove si trova il campo dei mercenari del gruppo Wagner.

I dettagli della società sono quindi contenuti nel registro statale unificato delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori del ministero della giustizia della Bielorussia, afferma il sito Reform.by. La società ha un capitale autorizzato di 200 rubli bielorussi, pari a 80 dollari, ed è stata registrata dal Comitato esecutivo regionale di Mogilev. Prigozhin viene indicato come ”capo” della società al cento per cento.

In Russia esiste una Concord Management and Consulting Llc registrata nel 2003 e che ufficialmente impiega 31 dipendenti. Di questa società, Prigozhin viene indicato come direttore generale dell’azienda.