Ucraina-Russia, avanzata di Kiev verso Bakhmut: l’analisi

(Adnkronos) – Nella guerra contro la Russia, continua l’avanzata dell’Ucraina impegnata nella dura controffensiva a Mosca. Ma quali sono i progressi delle forze di Kiev? A rispondere è l’Institute for the study of war (Isw) che in una analisi traccia la recente fotografia dei combattimenti. “Le forze ucraine – si legge – sono avanzate marginalmente vicino a Bakhmut e nell’oblast occidentale di Zaporizhzhia ieri. I filmati geolocalizzati pubblicati il ​​26 settembre indicano che le forze ucraine sono avanzate vicino a Orikhovo-Vasylivka (10 km a nord-ovest di Bakhmut). Ulteriori filmati pubblicati lo stesso giorno indicano che le forze russe probabilmente non controllano più una linea di trincea lunga circa un chilometro a ovest di Verbove (16 km a sud-est di Orikhiv)”. Secondo l’Isw, “l’assenza di forze russe in questa linea di trincea potrebbe facilitare ulteriori avanzamenti ucraini nell’area, in quanto questa linea non rappresenta più un ostacolo significativo per le forze ucraine”.

A conferma delle sua analisi, l’Isw cita il comandante del gruppo militare ucraino di Tavriisk, generale di brigata Oleksandr Tarnavskyi, che ha dichiarato che “ci saranno buone notizie” nella direzione operativa di Zaporizhzhia e ha osservato che le forze ucraine stanno avanzando costantemente. “La situazione vicino a Verbove rimane poco chiara – proseguono gli analisti del think tank statunitense – poiché i più importanti blogger russi sono diventati notevolmente meno propensi a riferire nei dettagli l’attività russa in questa linea del fronte o a presentare cattive notizie sui fallimenti di Mosca”.

“Il 26 settembre – ricordano gli esperti americani – Vladimir Rogov, funzionario russo dell’oblast di Zaporizhizha, ha affermato che almeno quattro compagnie ucraine con un numero significativo di veicoli blindati hanno preso d’assalto le posizioni russe lungo la linea Robotyne-Verbove dopo aver condotto un massiccio sbarramento di artiglieria. Un blogger russo che sostiene il comandante delle forze aviotrasportate russe (Vdv), il generale Mikhail Teplinsky, criticando il ministero della Difesa, ha risposto a Rogov, affermando che le forze ucraine hanno già oltrepassato i campi minati e le fortificazioni anticarro ‘denti di drago’ sulla linea Robotyne-Verbove e che le forze ucraine prima o poi avrebbero condotto tali attacchi”.

L’Isw ha osservato una tendenza a fare “dichiarazioni esagerate e affermazioni non plausibili a favore di Teplinsky contro il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore, generale Valery Gerasimov. Lo spazio informativo russo è stato recentemente molto riluttante a discutere le operazioni delle forze russe nell’oblast occidentale di Zaporizhzhia, poiché la comunità russa di blogger ha ridotto le proprie critiche alla condotta russa della guerra su questo settore del fronte dopo la ribellione del fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin del 24 giugno”.